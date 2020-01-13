В Украине за 11 месяцев 2019 года производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения упало на 10,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Всего в январе - ноябре 2019 года было произведено 782,27 тыс. тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, из них в ноябре - 66,68 тыс. тонн.

В ноябре в годовом измерении производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения сократилось на 14,1%.

О чем говорят эти данные? Во-первых, о том, что продолжается рост числа трудовых мигрантов и это приводит к сокращению потребления хлеба в стране.

Во-вторых, о том, что украинцы вынуждены сокращать потребление хлеба из-за значительного роста цен на него. Как отметил экономический эксперт, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, управляющий партнер юридической компании PROXIMA А. Дорошенко, по состоянию на начало сентября 2019 года цена на хлеб в Украине была выше, чем во многих странах Восточной Европы.

Например, в Польше хлеб дешевле на 30%, в Литве - на 40%. В Украине же ржаной хлеб вырос в цене на 25% в год, а средняя его стоимость в больших городах по стране на начало сентября 2019-го составляла 21,9 грн за килограмм. Белый хлеб из муки первого сорта стал дороже на 23%. Средняя стоимость в начале осени была 19,2 грн за килограмм. Пшеничный хлеб из муки высшего сорта стал дороже на 22%.

Украинцы с низкими доходами вынуждены заменять хлеб более дешевыми крупами. Но не гречкой, которая также сильно подорожала.

И это при рекордных урожаях зерна в стране. Впрочем, стоит отметить, что рекордные урожаи получены не в результате эффективной политики власти, а благодаря благоприятным погодным условиям.

Существует острая необходимость государственного регулирования цен на хлеб и хлебобулочные изделия. Но не путем их административного ограничения, а, к примеру, путем товарных интервенций. Эта практика достаточно эффективно использовалась при многих правительствах за годы независимости Украины. Нельзя превращать хлеб в продукт, недоступный миллионам украинцев. Такая политика может больно ударить по самой власти.

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"