Іран повинен визнати повну відповідальність за збиття українського літака в Тегерані та виплатити компенсації родичам загиблих. На цьому наполягають міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в цій трагедії.

Дипломати України, Великої Британії, Канади, Швеції, Афганістану та Нідерландів зустрілися в Лондоні в рамках новоствореної Міжнародної групи з питань координації та реагування. Про що іще домовилися? - розкаже Світлана Чернецька.

Головні дипломати шести країн зустрічаються у Лондоні. Їх приймає посольство Канади. Після Ірану, ця країна втратила найбільше громадян у авіакатастрофі в Ірані.

Перед початком засідання міністри закордонних справ вшановують пам'ять жертв. По черзі запалюють свічку та поминають загиблих хвилиною мовчання. Символічно позаду дипломатів табличка із іменами усіх пасажирів рейсу PS-752.

У цій церемонії беруть участь дипломати України, Великої Британії, Канади, Швеції та Афганістану. Збоку - спостерігає міністр із Нідерландів. Громадяни його країни не постраждали у цій катастрофі, він на цій зустрічі виступає у якості експерта. Адже Нідерланди мають важливий досвід розслідування схожої трагедії - збиття літака рейсу МН-17 на Донбасі. Головне завдання цієї розмови - узгодити спільну позицію щодо тиску на Іран.

"Після цієї жахливої трагедії виникло багато запитань. Сім'ї хочуть відповідей, усі країни, представники яких зібралися тут сьогодні, хочуть відповідей і міжнародна спільнота теж. Світ чекає відповідей, і ми не здамося, поки їх не отримаємо", - наголошує Франсуа-Філіп Шампань, міністр закордонних справ Канади.

Як змусити Іран до співпраці - головне питання на порядку денному. Серед можливих способів, які обговорили міністри - позови до Європейських судів та резолюції Радбезу ООН.

Результатом зустрічі став список вимог до Ірану. Зокрема, щодо повного та незалежного розслідування катастрофи, а також - притягнення до відповідальності усіх винуватців. Тегеран закликають взяти на себе всю вину за збиття лайнера та виплатити компенсації жертвам.

Ця міжнародна група із п'яти країн має забезпечити встановлення справедливості. Адже Ірану знадобилося три дні, щоби визнати свою провину. І країна веде себе досить непередбачувано. Ситуацію ускладнює воєнна ескалація між Тегераном та Сполученими Штатами та відмова виконувати ядерну угоду.

"Ми формуємо цю групу, задача якої - притягнути до відповідальності. Не забудьте, що ця відповідальність буде відбуватися на декількох рівнях - є політична - яку ми сьогодні робимо, є кримінальна - яка абсолютно без нас діє автономно, є можливість створення міжнародних механізмів, якщо іранці не будуть слідувати", - зазначив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

Міністр Пристайко розповів колегам про останні дані щодо розслідування. Адже українські слідчі вже тиждень працюють в Ірані. Він каже, Київ розглядає кілька версій причин авіакатастрофи.

Серед них і навмисне збиття літака іранськими воєнними. На глобальному рівні розслідування цієї трагедії може стати взірцем та рушійною силою для розслідування авіакатастрофи 5-річної давнини на Донбасі.

"9 березня буде перше засідання в Голландії з приводу МН-17, ми сподіваємося, що воно принесе результати одразу. Але тут не можна не помітити різницю - все ж таки, Іран визнав свою провину - на відміну від Росії, яка весь цей час не визнає. І саме тому такий складний процес був запущений, для того, щоб притягнути відповідальних до відповідальності", - зазначив Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України.

У Тегерані загинули усі 176 людей, які перебували на борту українського лайнера. І зараз першочергове завдання для країн, які втратили своїх громадян - ідентифікувати останки та отримати їх для поховання.