С 21 по 24 января в Швейцарии, в Давосе, пройдет всемирный экономический форум. По традиции, на встречи приглашают ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, мыслителей и журналистов.

Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, которые касаются здравоохранения и охраны окружающей среды.

Главной темой форума 2020 года станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.

В целом организаторы обозначили шесть ключевых приоритетов развития мира:

экономика (устранение долгосрочного долгового бремени),

технологии (как уйти от глобальной "технологической войны"),

общество (как обучить миллиард человек новым профессиям и обеспечить им доход),

геополитика,

промышленность (создание моделей в условиях промышленной революции 4.0),

экология (риски изменения климата).

Также в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

В этом году сессия форума будет юбилейной, пятидесятой.

В ней примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, среди них - руководители 53 стран и правительств. Также на форум съедутся более сотни миллиардеров, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.

Так на форуме будут присутствовать представители правительства следующих стран:

Австрии

Италии

Испании

Нидерландов

Греции

Польши

Швейцарии

Афганистана

Пакистана

Ирака

Сингапура

Эквадора

Колумбии

Иордании и др.

Отметим, что 22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.