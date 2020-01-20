Форум в Давосе: какие "сюпризы" готовят организаторы [ Редактировать ]
С 21 по 24 января в Швейцарии, в Давосе, пройдет всемирный экономический форум. По традиции, на встречи приглашают ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров, мыслителей и журналистов.
Предметом обсуждения являются наиболее острые мировые проблемы, которые касаются здравоохранения и охраны окружающей среды.
Главной темой форума 2020 года станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон.
В целом организаторы обозначили шесть ключевых приоритетов развития мира:
- экономика (устранение долгосрочного долгового бремени),
- технологии (как уйти от глобальной "технологической войны"),
- общество (как обучить миллиард человек новым профессиям и обеспечить им доход),
- геополитика,
- промышленность (создание моделей в условиях промышленной революции 4.0),
- экология (риски изменения климата).
Также в Давосе будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.
В этом году сессия форума будет юбилейной, пятидесятой.
В ней примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, среди них - руководители 53 стран и правительств. Также на форум съедутся более сотни миллиардеров, среди них Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джордж Сорос.
Так на форуме будут присутствовать представители правительства следующих стран:
- Австрии
- Италии
- Испании
- Нидерландов
- Греции
- Польши
- Швейцарии
- Афганистана
- Пакистана
- Ирака
- Сингапура
- Эквадора
- Колумбии
- Иордании и др.
Отметим, что 22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума.
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