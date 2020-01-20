Зеленский отправится в Швейцарию: названа причина визита [ Редактировать ]
В среду, 22 января, президент Украины Владимир Зеленский посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Известно, что программой визита предусмотрено выступление главы государства в ходе Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский надеется, что весь мир признает Голодомор геноцидом украинцев. А также Зеленский в интервью изданию The Times of Israel рассказал о борьбе с коррупцией в Украине, цели своего президентства и решении проблемных вопросов на этом посту. Глава Украины заявил, что коррупцию в стране возможно будет побороть, когда в стране будут эти сильные институты.
Президент Украины Владимир Зеленский также сделал заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. И почтил память киборгов.
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