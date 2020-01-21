Гаррі Віндзор покинув Велику Британію та вирушив до Канади [ Редактировать ]
Принц Гаррі покинув Велику Британію та вирушив до Канади до своєї дружини Меган і сина Арчі. Про це повідомляє The Sun. За даними видання, принц пропустив вечірній прийом у Букінгемському палаці, де він був одним із організаторів.
Нагадаю, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що складають із себе статус високопоставлених членів королівської сім'ї і відмовляються від відповідних привілеїв.
Вони повідомили, що житимуть на дві країни - Велику Британію і Канаду, а також будуть заробляти на життя самостійно. Королева Єлизавета Друга підтримала рішення подружжя.
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