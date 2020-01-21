Принц Гаррі покинув Велику Британію та вирушив до Канади до своєї дружини Меган і сина Арчі. Про це повідомляє The Sun. За даними видання, принц пропустив вечірній прийом у Букінгемському палаці, де він був одним із організаторів.

Нагадаю, 8 січня принц Гаррі і Меган Маркл оголосили, що складають із себе статус високопоставлених членів королівської сім'ї і відмовляються від відповідних привілеїв.

Вони повідомили, що житимуть на дві країни - Велику Британію і Канаду, а також будуть заробляти на життя самостійно. Королева Єлизавета Друга підтримала рішення подружжя.