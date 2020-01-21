У Лондоні масово продають сувеніри із принцем Гаррі та Меґан Маркл [ Редактировать ]
Великий розпродаж. У Лондоні сувенірні крамниці виставили суттєві знижки на продукцію із зображенням принца Гаррі та Меґан Маркл.
Продавці взялися чистити полиці та склади після рішення герцога та герцогині Сассекських відокремитися від королівської родини та позбутися своїх титулів.
Тепер чашки, тарілки та коробочки з чаєм та печивом, на яких зображені Гаррі та Меґан, можна придбати за пів ціни.
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