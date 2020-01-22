Азійський світ готується зустріти Новий рік за місячним календарем. Це гаряча пора у малазійській глибинці. Тут пік продажів гігантських ароматичних паличок, які спалюють під час святкових ритуалів. Виготовляють їх за давніми рецептами з тирси і пахощів. Та прикрашають візерунками і головами драконів.

Подекуди довжина виробів сягає двох метрів. Попри те, що подібних підприємств у країні дедалі меншає, виробники традиційних атрибутів конкуренції з боку фабричної продукції не бояться. Кажуть: товар з конвеєра ніколи не виглядатиме і не пахнутиме як ручна робота. Новий рік - Щура - згідно із місячним календарем має настати 25 січня.