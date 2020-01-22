На Крещатике появится новый торговый центр [ Редактировать ]
В Киеве, на Крещатике, реконструируют историческое здание Центрального гастронома, который сгорел в 2017 году. Его начнут возобновлять только сейчас, так как все это время не было одобрения на ремонтные работы в многострадальном доме. Он простоял заброшенным несколько лет.
Об этом свидетельствует распоряжение Департамент градостроения и архитектуры КГГА, пишет "Информатор".
Департамент выдал градостроительные условия и ограничения на реконструкцию бывшего гастронома. Поскольку эту историческое здание, его высота не должна превышать 27 метров. Ориентировочно, это будут 6 этажей при высоте потолков 4 метра.
Реставрационные работы начнутся уже в 2020 году по проекту компании VIHAREV architects & engineers. Часть дома планируют приспособить под общественно-торговый центр со смотровой площадкой на крыше, торговыми заведениями на верхних этажах, фуд-кортом, подземным паркингом.
Собираются реконструировать подземное и дворовое сооружения, а фасадную часть здания - сохранить. Собственником здания и участка является ТОВ "АБ Инвестиции и развитие".
Здание бывшего Центрального гастронома - памятка архитектуры. Это самое старое здание, которое сохранилось на Крещатике, построенное в 1874 году. В свое время в нем продивал художник Михаил Врубель, гетьман Павел Скоропадский и режисер Панас Саксаганский.
Ранее мы писали о всех деталях пожара. Фото и видео пожара смотрите по ссылке.
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