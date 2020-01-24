Жертвами циклону "Глорія" в Іспанії стали вже щонайменше 13 людей. Ще декілька осіб зникли без вісти. Сильні вітри, зливи та снігопади вирують на східному узбережжі країни від минулих вихідних. Найбільше постраждали Валенсія та Каталонія. Передмістя Барселони та Жирона - підтоплені. У регіоні виникла проблема з питною водою. Повінь зруйнувала дороги та кілька мостів.