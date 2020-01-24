Лишний вес может стать не только внешней проблемой, но и создать неприятности вашему здоровью. Известно, что сотрудники клиники Кливленда в США заявили, что лишние килограммы вызывают образование камней в почках. Вероятной причиной этому урологи называют нарушения питьевого режима и солевого баланса в организме, передает newsyou.info.

Медики предполагают, что камни в почках возникают из-за микробов в форме улиток, создающих отложения во внутренних органах. Это препятствует выведению урины из организма. Дело в том, что жировая ткань служит благоприятной средой для развития названных микробов.

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Догадки ученых косвенно подтверждает статистика, согласно которой, чаще камни в почках обнаруживают у людей с избыточной массой тела. Микроорганизмы устраивают колонии на теле человека, что приводит к нарушению солевого баланса и проблемам со здоровьем.

Ради снижения риска появления болезней рекомендуется пить не менее двух литров негазированной воды в сутки, ограничить употребление соли и сахара, принимать больше овощей и фруктов. Помогут избежать проблем с почками лимоны, отказ от курения и алкоголя, а также регулярное выполнение физических упражнений.

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