Какой овощ "убивает" раковые клетки [ Редактировать ]
Морковь - мощный антиоксидант и полезный овощ, который обязательно нужно включить в свой рацион питания. Кроме того, морковь может помочь в борьбе со смертельным недугом.
Сотрудники Национального института онкологии Польши сделали вывод, что регулярное употребление растительных продуктов в пищу позволит существенно снизить риск развития рака. В частности, такой способностью обладает морковь. Об этом сообщает newsyou.info.
Данное заключение было сделано учеными после проведенного эксперимента с использованием раковых клеток, которые подвергались воздействию разных растительных компонентов. Исследователи установили, что очень высоким эффектом защиты против рака обладает морковь (при условии регулярного употребления в пищу).
"Регулярное употребление моркови или яблок может стать эффективной профилактикой от онкологических заболеваний", - заключили польские эксперты.
Способность моркови к уничтожению раковых клеток связывают с присутствием в ней бета-каротина - антиоксиданта, который, как известно, хорошо стимулирует иммунную систему. Ежедневное употребление в пищу моркови или свежевыжатого морковного фреша станет отличным средством для профилактики тяжелых заболеваний.
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