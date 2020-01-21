Морковь - мощный антиоксидант и полезный овощ, который обязательно нужно включить в свой рацион питания. Кроме того, морковь может помочь в борьбе со смертельным недугом.

Сотрудники Национального института онкологии Польши сделали вывод, что регулярное употребление растительных продуктов в пищу позволит существенно снизить риск развития рака. В частности, такой способностью обладает морковь. Об этом сообщает newsyou.info.

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Данное заключение было сделано учеными после проведенного эксперимента с использованием раковых клеток, которые подвергались воздействию разных растительных компонентов. Исследователи установили, что очень высоким эффектом защиты против рака обладает морковь (при условии регулярного употребления в пищу).

"Регулярное употребление моркови или яблок может стать эффективной профилактикой от онкологических заболеваний", - заключили польские эксперты.

Способность моркови к уничтожению раковых клеток связывают с присутствием в ней бета-каротина - антиоксиданта, который, как известно, хорошо стимулирует иммунную систему. Ежедневное употребление в пищу моркови или свежевыжатого морковного фреша станет отличным средством для профилактики тяжелых заболеваний.

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