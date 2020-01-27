Грэмми-2020: объявлены победители [ Редактировать ]
В Лос-Анджелессе, в Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США - . Одну из статуэток получила американка украинского происхождения Надежда Шпаченко, сообщает "Обозреватель".
Лауреатами "Грэмми" стали:
- "Лучшее музыкальное видео" - клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер - Calmatic;
- "Лучший альбом разговорного жанра" - автобиография "Becoming" Мишель Обамы;
- "Лучшая рэп-композиция" - "A Lot" 21 Savage;
- "Лучший саундтрек к визуальным медиа" - Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";
- "Лучшее рок-исполнение" - "This Land" Гари Кларк;
- "Лучшая песня в стиле рок" - "This Land" Гари Кларк;
- "Лучший классический компендиум" - "The Poetry Of Places" Надежда Шпаченко;
- "Лучший рок-альбом" - "Social Cues" Cage The Elephant;
- "Лучший альтернативный альбом" - "Father Of The Bride" Vampire Weekend.
Напомним, что Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию "Оскар". А The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года.
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