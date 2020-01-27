Процедура ЭКО проводится по определенному протоколу. Сначала женщина получает гормональную терапию, чтобы стимулировать выработку большего количества яйцеклеток. Затем специалисты проводят пункцию фолликулов, оплодотворяют их и культивируют эмбрионы. На последнем этапе их переносят в полость матки. Эта процедура безболезненна, но очень важна. В течение нескольких дней после переноса эмбрионы имеют шансы "прижиться" в слизистой матки. Чтобы это точно произошло, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, подробнее о которых рассказано на сайте клиники профессора Феськова, где можно найти всю важную информацию об ЭКО.

Фото: сайт клиники профессора Феськова

Основные правила поведения после подсадки эмбрионов

После процедуры переноса эмбриона лечащий врач выдает женщине выписку о проведении лечения методом ЭКО, а также все рекомендации:

по образу жизни;

срокам проведения теста на беременность и УЗИ;

дозировкам и длительности приема нужных препаратов.

В рекомендациях содержатся все правила, которые обязательно нужно соблюдать. Главное - серьезно отнестись к приему назначенных препаратов, поскольку пропуск приема прогестерона 2 и более раз подряд может привести к срыву наступившей беременности. Дозу этого гормона после переноса эмбриона, как правило, увеличивают в 2 раза. Его назначают вплоть до 12-14 недель беременности. Чтобы не пропускать прием, лучше поставить себе будильник-напоминание.

Другие советы:

После процедуры, придя домой, стоит постараться расслабиться.

Как можно меньше переживать и тревожиться.

Прислушиваться к своему самочувствию.

Заниматься приятными делами: читать книги, смотреть фильмы, гулять, делать то, что приносит удовольствие.

Не допускать запоров и расстройств желудка. Для этого стоит заранее уточнить у врача про диету, чтобы регулярно и правильно питаться.

Чаще бывать на свежем воздухе.

Максимально обезопасить себя от риска заболеть простудой или инфекциями.

Исключить психоэмоциональные нагрузки.

Фото: сайт клиники профессора Феськова

Ограничения после переноса эмбрионов

Что касается постельного режима, то никаких статистически подтвержденных данных, что это влияет на наступление беременности, нет. Спать можно в любом удобном положении. Женщине разрешено вести привычную размеренную жизнь, но с некоторыми ограничениями.

Чего нельзя делать после подсадки эмбрионов:

поднимать тяжести (более 2 кг);

принимать ванную;

использовать тампоны;

заниматься бегом и другими видами спорта;

принимать лекарства, которые врач вам не назначал;

жить половой жизнью до получения результатов первого теста.

Важно не паниковать при каждом покалывании. Некоторые женщины накручивают себя так сильно, что начинают ощущать тонус матки, сталкиваются с бессонницей и прочими проблемами.

После процедуры могут наблюдаться незначительные мажущие кровянистые выделения. Их пугаться не стоит, поскольку у многих женщин, прошедших ЭКО, они были даже после получения положительного результата теста на беременность. Но обо всех симптомах обязательно нужно сообщать врачу, поскольку любая информация о самочувствии может быть важной и иметь решающее значение в сохранении беременности.