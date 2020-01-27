Успешный перенос эмбрионов при ЭКО: как женщине вести себя после процедуры? [ Редактировать ]
Процедура ЭКО проводится по определенному протоколу. Сначала женщина получает гормональную терапию, чтобы стимулировать выработку большего количества яйцеклеток. Затем специалисты проводят пункцию фолликулов, оплодотворяют их и культивируют эмбрионы. На последнем этапе их переносят в полость матки. Эта процедура безболезненна, но очень важна. В течение нескольких дней после переноса эмбрионы имеют шансы "прижиться" в слизистой матки. Чтобы это точно произошло, необходимо соблюдать ряд рекомендаций, подробнее о которых рассказано на сайте клиники профессора Феськова, где можно найти всю важную информацию об ЭКО.
Фото: сайт клиники профессора Феськова
Основные правила поведения после подсадки эмбрионов
После процедуры переноса эмбриона лечащий врач выдает женщине выписку о проведении лечения методом ЭКО, а также все рекомендации:
- по образу жизни;
- срокам проведения теста на беременность и УЗИ;
- дозировкам и длительности приема нужных препаратов.
В рекомендациях содержатся все правила, которые обязательно нужно соблюдать. Главное - серьезно отнестись к приему назначенных препаратов, поскольку пропуск приема прогестерона 2 и более раз подряд может привести к срыву наступившей беременности. Дозу этого гормона после переноса эмбриона, как правило, увеличивают в 2 раза. Его назначают вплоть до 12-14 недель беременности. Чтобы не пропускать прием, лучше поставить себе будильник-напоминание.
Другие советы:
- После процедуры, придя домой, стоит постараться расслабиться.
- Как можно меньше переживать и тревожиться.
- Прислушиваться к своему самочувствию.
- Заниматься приятными делами: читать книги, смотреть фильмы, гулять, делать то, что приносит удовольствие.
- Не допускать запоров и расстройств желудка. Для этого стоит заранее уточнить у врача про диету, чтобы регулярно и правильно питаться.
- Чаще бывать на свежем воздухе.
- Максимально обезопасить себя от риска заболеть простудой или инфекциями.
- Исключить психоэмоциональные нагрузки.
Фото: сайт клиники профессора Феськова
Ограничения после переноса эмбрионов
Что касается постельного режима, то никаких статистически подтвержденных данных, что это влияет на наступление беременности, нет. Спать можно в любом удобном положении. Женщине разрешено вести привычную размеренную жизнь, но с некоторыми ограничениями.
Чего нельзя делать после подсадки эмбрионов:
- поднимать тяжести (более 2 кг);
- принимать ванную;
- использовать тампоны;
- заниматься бегом и другими видами спорта;
- принимать лекарства, которые врач вам не назначал;
- жить половой жизнью до получения результатов первого теста.
Важно не паниковать при каждом покалывании. Некоторые женщины накручивают себя так сильно, что начинают ощущать тонус матки, сталкиваются с бессонницей и прочими проблемами.
После процедуры могут наблюдаться незначительные мажущие кровянистые выделения. Их пугаться не стоит, поскольку у многих женщин, прошедших ЭКО, они были даже после получения положительного результата теста на беременность. Но обо всех симптомах обязательно нужно сообщать врачу, поскольку любая информация о самочувствии может быть важной и иметь решающее значение в сохранении беременности.
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