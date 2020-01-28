Во вторник, 28 января, отмечают именины в честь великомученицы Елены. А самые красивые поздравления с праздником смотрите ниже.

Поздравления с днем Елены в прозе:

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С Днем ангела, милая, очаровательная, прекрасная Елена. Пусть твой хранитель бережёт тебя от бед и хворей, пусть у твоего ангела будут невероятно большие крылья, которые всегда укроют тебя от зависти и печали. Желаю тебе, Леночка, всегда оставаться сильной, волевой, смелой, доброй, воодушевлённой, искренней, любящей, любимой и достойной счастья!

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Елена, поздравляю тебя с днем ангела! Желаю тебе благополучия и успеха. Хороших друзей и прекрасных знакомых. Красивой любви, взаимных чувств, широких взглядов и больших достижений!

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Ленусик дорогой, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть судьба твоя окажется счастливой и благополучной, пусть тропка жизни стелется мягко и легко, пусть Бог пошлет тебе светлое благо и удачу, пусть душа твоя смеётся и никогда не плачет.

Поздравления с днем Елены в стихах:

***

Раскроет ангел крылья,

Собою защитит

От тяжести раздумий,

От грусти и обид.



Он снежным опереньем

Укроет, исцелит.

И тихим нежным голосом

Тебя приободрит.



С днем ангела, Елена.

Пусть добрые лучи

В твоих глазах сияют,

Как огонек свечи.

***

У Леночки сегодня именины,

День ангела - иначе говорят.

Будь доброй, справедливой, милой,

И, ангел, наблюдая, будет рад.



Пусть станет меньше необдуманных решений,

И больше бескорыстных, добрых дел.

Жизнь состоит из тысячи мгновений,

Увидеть все твой ангел захотел.



Ему под силу важное заметить,

Ответы ненароком подсказать.

И мне приятно от души и сердца

Тебя с днем ангела сегодня поздравлять.

***

С днем Ангела, Лена! Пусть он помогает,

От бед и невзгод бережет и спасает!

Все неприятности предотвратит

И за здоровьем твоим зорко следит!



Ты ему помогай - улыбайся всегда

И от счастья сияй, как в небе звезда!

С надеждой и верой не расставайся

И в том, что он рядом - не сомневайся!

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