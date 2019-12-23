Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 2020 год.

И вот, тройка неудачников этого года:​

1. Дева

Для представителей этого знака зодиака астрологи пророчат неудачу. Будьте внимательны и не реагируйте на оскорбления.

2. Телец

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать себя несчастно. Вам стоит набраться сил и терпения.

3. Овен

Представителям данного знака зодиака Вселенная подготовила коварную подлость. Будьте бдительны.

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