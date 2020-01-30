На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя [ Редактировать ]
На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя, яке люди викинули в мороз на вулицю. Пес не тільки пустив маленького безхатька до своєї будки, а й став для нього справжнім опікуном. Про велике собаче серце Жанна Дутчак розкаже.
Як справжній господар, першим біля воріт зустрічає лабрадор Лео. Поруч чимчикує - Джері. Цуценяті лише кілька місяців. Голодного та наляканого його знайшов пан Мирослав біля паркану свого обійстя напередодні нового року. Хтось викинув песика на вулицю в лютий мороз.
"Знайшов його ось тут на тротуарі. Воно замерзло і забилося в куточок. Забрав додому, зробили йому будку. Два дня побув потім я вийшов а його нема. Думав, що він десь втік", - говорить Мирослав Петрук, житель Верховини.
Цуценя відшукали в будці домашнього пса. Малий безхатько, притулившись до лабрадора, міцно спав. Лео відразу взявся опікуватися гостем.
"Спочатку був як тато тепер став як справжній друг для мене було дуже дивне, я у вікно виглянула, а Лео сидить на вулиці а малий заліз до нього під лапки", - говорить Любов Петрук, жителька Верховини.
Джері ні на хвилину не залишає Лео. І всюди йде за ним. А ще переймає у старшого звички. Обидва полюбляють печиво.
Лабрадор навіть ділиться із цуценям їжею.
"Вони їдять із одної, а потім малий доїдає зі своєї тарілочки їжу".
Лео в сім'ї Петруків з'явився три роки тому. Лабрадори славляться добрим та ласкавим характером. Собака тренований. Тож навчають команд і меншого.
Така поведінка лабрадора не типова, кажуть фахівці. Припускають, у нього міг спрацював первісний інстинкт.
"Це проявляється в собаки вовчий первісні інстинкти. Де, наприклад, вовки вони разом мама і батько виховують дітей, разом годують", - говорить Володимир Струсинський, начальник кінологічного центру управління національної поліції в Івано-Франківській області.
Джері не єдиний знайда в сім'ї Петруків. Чотирилапих у селищі підкидають доволі часто. Так, прихисток у них знайшли й ці два коти - Ася і Пуся. Цуцика родина не планує залишати в себе, тож шукає для нього господарів.
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