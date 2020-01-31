На Прикарпатті собака опікується бездомним цуценям [ Редактировать ]
На Прикарпатті собака прихистив крихітне цуценя, яке люди викинули на вулицю. Пес не тільки впустив малого безхатька до своєї будки, а й став для нього справжнім опікуном.
Про велике собаче серце розкаже Жанна Дутчак.
Як справжній господар, першим біля воріт зустрічає лабрадор Лео. Поруч чимчикує - Джері. Цуценяті лише кілька місяців. Голодного та наляканого його знайшов пан Мирослав біля паркану свого обійстя напередодні Нового року. Хтось викинув песика на вулицю в лютий мороз.
"Знайшов його ось тут на тротуарі. Воно замерзло і забилося в куточок. Забрав додому, зробили йому будку. Два дня побув потім я вийшов - а його нема. Думав, що він десь втік", - розповідає Мирослав Петрук, житель Верховини.
Цуценя відшукали в будці домашнього пса. Малий безхатько, притулившись до лабрадора, міцно спав. Лео відразу взявся опікуватися гостем.
"Спочатку був як тато, тепер став як справжній друг. Для мене було дуже дивне, я у вікно виглянула - Лео сидить на вулиці, а малий заліз до нього під лапки", - розповідає Любов Петрук, жителька Верховини.
Джері ні на хвилину не залишає Лео і всюди йде за ним. А ще переймає у старшого звички - обидва полюбляють печиво.
Лабрадор навіть ділиться із цуценям їжею.
"Вони їдять із одної, а потім малий доїдає зі своєї тарілочки їжу".
Лео в сім'ї Петруків з'явився три роки тому. Лабрадори славляться добрим та ласкавим характером. Собака тренований. Тож навчають команд і меншого.
Така поведінка лабрадора не типова, - кажуть фахівці. Припускають, у нього міг спрацював первісний інстинкт.
"Це проявляється в собаки вовчий первісні інстинкти. Наприклад, вовки - вони разом, мама і батько виховують дітей, разом годують", - зазначив Володимир Струсинський, начальник кінологічного центру управління національної поліції в Івано-Франківській області.
Джері - не єдиний знайда в сім'ї Петруків. Чотирилапих у селищі підкидають доволі часто. Так, прихисток у них знайшли й ці два коти - Ася і Пуся. Цуцика родина не планує залишати в себе, тож шукає для нього господарів.
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