На Хмельниччині працівники райлікарні вимагають звільнити новопризначеного директора [ Редактировать ]
Колектив райлікарні в Старокостянтинові, що на Хмельниччині - повстав проти нового керівника. Медзаклад очолила вчителька. Її, кажуть лікарі, призначили незаконно. Персонал вимагає звільнити директорку. Детальніше про цей скандал - Сніжана Сидорук.
Це районна лікарня у Старокостянтинові. Тут працює понад сотня лікарів і ще півтисячі медперсоналу. Більш як місяць тому комунальному закладу призначили нового керівника. Лікарню очолила вчителька.
Колектив лікарні виступив проти такого призначення. Навіть виходили на страйк. Але після такої акції непокори, - розповідають медики, - їм пригрозили звільненням.
"Є випадки і деякого залякування. Це я можу відповідати за свої слова. Ми просто вимагаємо звернути на нас увагу і таки провести збори, щоб ми створили комісію і щоб вибрати директора законним шляхом", - говорить Уляна Ниник, лікар-ендокринолог.
Медики кажуть: керівник - не фахівець. А в умовах, коли медзаклад на стадії реформування - це може нести загрозу для подальшого повноцінного функціонування. Якщо лікарня за два місяці не встигне підписати угоду з Національною службою здоров'я, то взагалі може припинити своє існування.
"І стоїть питання - як населення буде отримувати медичні послуги. В районі це єдина лікарня, 62 тисячі населення обслуговує, але до нас їдуть і райони, які є поряд", - зазначив Сергій Чесаков, заступник директора КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня".
Усі звинувачення лікарів виконувачка обов'язків директора медзакладу відкидає:
"Це війна політична. Мене призначили. В мене є розпорядження на руках", - переконана Олена Фурсова, виконувачка обов'язків директора КНП "Старокостянтинівська центральна районна лікарня".
Через нову керівницю медики вийшли з протестом на трасу. На в'їзді до Старокостянтинова перекрили рух на дорозі державного значення Житомир-Чернівці. До них доєдналися місцеві мешканці.
На акцію протесту запросили і керівника райради. Проте той саме захворів і пішов на лікарняний. Телефоном він пояснив нам ситуацію з керівництвом лікарні:
"Буде створена на наступній сесії конкурсна комісія по відбору кандидатів на посаду директора некомерційного підприємства. Може й вона пройде - не знаю. Ну, хто подасть, хто виграє конкурс. Але в даний час потрібна була людина не з колективу, щоб дійсно ми увійшли в реформу. Це рішення законне", - говорить Михайло Яснюк, голова Старокостянтинівської районної ради.
Попри акції протесту Олена Фурсова каже, що залишить посаду лише після рішення суду. До Феміди уже звернулися працівники лікарні, написали звернення і до президента.
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