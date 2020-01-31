У світовий океан випустили медуз-кіборгів [ Редактировать ]
І якщо індонезійці ламають голови, як позбавити тварину людського непотребу, американські вчені навпаки - оснащують морських мешканців корисними для людей механізмами.
Група дослідників із Каліфорнійського технологічного інституту та університету Стенфорда спромоглася модифікувати кількох медуз. Створінням вживили мікроелектронні стимулятори м'язів, які дозволяють медузам пересуватися втричі швидше.
У планах науковців оснастити істот ще й датчиками та відеокамерами. Мета такого дивного експерименту використати підводних мешканців для дослідження океану. Першу партію таких медуз-кіборгів планують відправити на завдання вже наступного року.
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