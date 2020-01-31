П'ятирічна історія боротьби на межі двох областей. Картонно-паперова фабрика на Хмельниччині скидає відходи виробництва у річку, що за кілька кілометрів, але вже на території Житомирщини. За цей час там вимерла майже вся живність, а отруєна вода потрапляє у місцевий водогін. Анастасія Старовойт продовжить.

Десятки тонн мертвої риби та стільки ж мулистої речовини, що осідає на дні річки після кожного скиду відходів.

"Це клей, який скидає Понінківська картонно-паперова фабрика Україна в річку Хомора. Вони скидають хімічні неочищені стоки зі своїх непрацюючих очисних споруд в річку Хомора. Це получається, десь в 10 годин вечора вони роблять скид і зранку воно все доходить до нас. Середній скид щоночі йде, а такі масштабні скиди - три рази на тиждень", - наголошує Олександр Коваленко, місцевий житель, громадський активіст.

Перший мор риби тут зафіксували у 2006 році, але то був лише початок.

"У травні місяці, чи в червні в Баранівці на 21 мільйон грн у Случі здохло риби і через пару днів в Першотравенську у нас теж здохла риба, яка була - нарахувала рибінспекція на мільйон з лишнім", - зазначив Олександр Коваленко, місцевий житель, громадський активіст.

Хомора впадає у річку Случ, звідки бере воду місто Баранівка і шістдесяти-тисячний Новоград-Волинський. Ще чотири роки тому цій самій річці Хоморі присвоїли четвертий найвищий ступінь забруднення.

"У 2017 році займалися цим питанням науковці з Національної академії наук України. В басейні річка Хомора на відрізку від Понінки і нижче до Житомирщини - фактично водні живі ресурси: риби та інші, - відсутні", - наголошує Сергій Федорчук, старший державний інспектор з охорони природного навколишнього середовища державної екологічної інспекції Поліського округу.

Жителі довколишніх сіл борються як можуть. Але діалог із керівництвом фабрики не складається, а скарги до різних інстанцій - не допомагають.

"Ми всі жителі не лише Глибочка, Марківки, Баранівки, а і Новограда, і Понінки - це всіх загальна така проблема, бо ми живемо тут, ми хочемо чисту річку. Ми просимо, ми звертаємося до всіх високопосадовців: люди, просимо вас, допоможіть нашій цій ситуації", - закликає Наталія Баранова, жителька села Глибочок.

Із журналістами та активістами представники фабрики до цього часу не спілкувалися. Утім, на громадські слухання таки прийшли, і з пропозицією.

"Предлагаем дополнительный ставок биологической очистки. Это не новое строительство, это не новые площади, мы планируем в рамках существующих очистных сооружений один из ставков делаем биологическую очистку", - говорить Сергій Пруткий, директор Понінківської картонно-паперової фабрики.

Місцеві на такий план не згодні. Кажуть, на це знадобиться щонайменше 8 місяців, а за цей час відходи й далі скидатимуть у їхню річку. Тож вимагають зупинити роботу фабрики до повного розв'язання питання.