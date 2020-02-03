Реванш Уайлдер - Фьюри: Усик сделал прогноз на бой [ Редактировать ]
В субботу, 22 февраля, пройдет реванш между чемпионом по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдером реванш экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Предстоящий поединок прокомментировал украинский супертяж Александр Усик. Об этом пишет "Рен ТВ".
Так, он признался, что в первом бою отдавал предпочтение британцу.
"По поводу второго боя Уайлдер - Фьюри. Я в первом бою предпочтение отдавал Тайсону Фьюри", - признался Усик.
Во втором, наверное, тоже буду больше склоняться к нему. У него намного больше навыков, чем у Уайлдера. Но Уайлдер - это такой непредсказуемый парень, который может просто ударить в любой момент, как это и произошло в первом поединке.
"Фьюри должен быть максимально сконцентрированным на поединке. Быть постоянно в бою. Не пытаться пижонничать. Это бокс. Посмотрим поединок, как там будет. Победит сильнейший. Мне нравится наблюдать за боксом, что происходит в ринге. Кто победит - это уже кто больше сделал работы, кто больше этого желает. Я за бокс", - сказал Усик.
Ранее сообщалось, что известный боксер завершает свою спортивную карьеру. А также Podrobnosti.ua писали о том, когда состоится следующий бой Александра Усика.
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