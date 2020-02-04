Південному Судану загрожує катастрофічний голод [ Редактировать ]
Через катастрофічні повені і посуху Південний Судан опинився на межі голоду. Продовольства бракує 5,5 мільйонам людей.
ООН розпочала програму з надання гуманітарної допомоги - у віддалені куточки її скидають просто з літаків. Тільки на перше півріччя для цього потрібно 270 мільйонів доларів.
Подібна ситуація вже була у Південному Судані 2017 року. Тоді голодною смертю загинули 100 000 людей. Нинішні прогнози фахівців набагато гірші.
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