Стрілянина у Мукачеві: поліція розпочала цілодобове патрулюювання [ Редактировать ]
Нацгвардія й поліція розпочали цілодобове патрулюювання у Мукачеві - на прохання місцевої влади. Нагадаю, минулої п'ятниці там сталася стрілянина, двох чоловіків поранено. Напередодні на Закарпатті під час спецоперації затримали сімох членів банди. Їх підозрюють у перестрілці в Мукачеві.
Підозрювані їхали двома автівками. Біля посту "Нижні Ворота" їх зупинили правоохоронці .Чоловіки чинили опір. Їх зрештою затримали. Ніхто не постраждав. Транспорт та зброю вилучили.
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