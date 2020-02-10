Нацгвардія й поліція розпочали цілодобове патрулюювання у Мукачеві - на прохання місцевої влади. Нагадаю, минулої п'ятниці там сталася стрілянина, двох чоловіків поранено. Напередодні на Закарпатті під час спецоперації затримали сімох членів банди. Їх підозрюють у перестрілці в Мукачеві.

Підозрювані їхали двома автівками. Біля посту "Нижні Ворота" їх зупинили правоохоронці .Чоловіки чинили опір. Їх зрештою затримали. Ніхто не постраждав. Транспорт та зброю вилучили.