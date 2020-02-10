У Лос-Анджелесі вручили найпрестижнішу премію у світі кіно - Оскара. Найкращим фільмом, за версією американської кіноакадемії, стала стрічка південнокорейського автора Пон Чжун Хо "Паразити". Окрім цього, зібрала статуетки за найкращу режисуру, оригінальний сценарій, а також визнана найкращим іноземним фільмом. Премію за найкращу акторську роботу здобув Гоакін Фенікс -фільм "Джокер", найкраща актриса - РенЕ ЗеллвЕгер за стрічку "Джуді". Бред Піт дістав статуетку - як найкращий актор другого плану за роль у фільмі "Одного разу в Голлівуді". Найкращою актрисою другого плану стала Лора Дерн за стрічку "Шлюбна історія". Найкращим анімаційним фільмом визнано кінцеву - четверту - "Історію іграшок". Історична драма "1917" отримала статуетки за найкращу операторську роботу, монтаж та звук.

"Я трохи спантеличений. Я не з тих, хто любить озиратися назад. Але ця подія змусила таке зробити. І я згадую всіх моїх друзів, які допомогли мені зробити перший кадр, усіх чудових людей, кого я зустрів на своєму шляху сюди. Одного разу в Голлівуді, чи не так? Це все задля моїх дітей, які привносять кольори у все, що я роблю. Обожнюю вас. Дякую", - говорить Бред Піт, актор.