Одеський морський порт можуть передати в концесію. Це передбачає нещодавно ухвалений закон. Процес планують розпочати цього року, - повідомили в Міністерстві інфраструктури. У самому ж регіоні такі наміри вже критикують. Чому - дивіться далі.

Закон "Про концесію" набув чинності минулої осені. Ця форма партнерства між державою та бізнесом передбачає, що приватникам на певний термін уряд передає вже наявні об'єкти для модернізації та користування, чи пропонує побудувати нові потужності. Натомість - бізнес заробляє гроші, в держбюджет ідуть платежі, а згодом об'єкти залишаються державі. "Мінінфраструктури" вже віддало в концесію порти Херсона та Миколаєва. На черзі - Маріуполь, Бердянськ, Чорноморськ. А в Одесі приватникам планують передати майно порту - пасажирський термінал та готель на Морвокзалі.

"Це, насправді, вже нормальна світова практика. Держава має формувати політику, держава має захищати інтереси бізнесу та громадян. А там, де бізнес може краще демонструвати ті управлінські функції, які не завжди притаманні державі - треба, звісно, що це передавати до приватного сектору", - заявив Владислав Криклій, міністр інфраструктури України.

Утім, у цього процесу є велика кількість критиків. В Одеській облраді кажуть: в українських реаліях концесія - це, власне, прихована форма приватизації. Високорентабельні держпідприємства влада спочатку робить збитковими, а потім віддає комерсантам за копійки під виглядом "залучення інвестицій". Так, в Одеському порту кілька років тому чиновники здали приватникам в оренду буксирний флот, який давав підприємству основний прибуток. Тепер скаржаться на скрутне становище порту.

"То есть, вы вначале искусственно создали проблему в прибыльном предприятии, а потом говорите нам: "ой, вы знаете, порт неприбыльный, по этому мы его даже продавать не будем, наверное, а отдадим в концессию". А что такое концессия? Это, мало того, что это скрытая приватизация - только в десятки раз дешевле, чем прямая приватизация - так это еще и через 30 лет, вы понимаете, какую инфраструктуру вернет частник государству? То есть, государство в итоге через 30 лет получит объект, из которого будут выжаты все соки!", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

В експертному середовищі наполягають: державі треба заборонити передачу в концесію об'єктів, які вже працюють. А в Одеській облраді додають: тим паче, якщо йдеться про такі стратегічні підприємства, як морські порти, аеропорти тощо. Крім того, депутати зазначають: днями суд у столиці призупинив концесію Херсонського порту. І це є свідченням того, що процедура була проведена з порушеннями, можливо, навіть зі зловживаннями.

"Те цены, по которым выставляется это имущество и та скорость концессии говорит о том, что, наверняка, здесь присутствуют не только те деньги, которые пойдут официально, - а наверняка кто-то что-то еще понесет в чемоданах. Да, есть в мире нормальные процессы концессионирования, но это нормальный процесс, когда государство просто выделяет удобную территорию, на которой можно и нужно развиваться, вносить инвестиции и развивать ее. И дает разрешение на эксплуатацию этой территории! А не то, чтобы взять то, что построил Советский Союз и эксплуатировать его до дыр, эксплуатировать его до усталости металла!", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Що ж до Одеського порту, то ми направили запит до підприємства з питанням: яким чином відбуватиметься концесія його майна. Там відповіли: проект перебуває у стадії розробки, тому коментувати це вважають передчасним.