Вечір великого боксу на "Інтері". Наступного тижня свій титул чинного Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO відстоюватиме український боксер Денис Берінчик. У ринзі він зійдеться з аргентинцем.

Сьогодні чемпіон провів відкрите тренування. Усе бачив Даніїл Снісар.

За плечима срібного призера Олімпіади в Лондоні Дениса Берінчика 12 поєдинків на професійному ринзі. І всі завершувалися для суперників - фіаско. 7 із них - нокаутами. Серед представників легкої ваги, за версією рейтингу WBO, - Берінчик посідає четверту сходинку. Особливість спортсмена - вихід на ринг завжди має бути феєричним. Сьогоднішнє тренування чемпіон проводив у образі супермена.

"Ну это изначально, чтобы прессики было видно - кубики. Не успел подкачаться и приготовился хотя бы маечкой".

Суперник Берінчика - двадцяти шести літній аргентинець, Ектор Едгардо Сармієнто. У професійному доробку - 22 поєдинки. Із них переможних - 21. До бою з ним українця готує новий тренер.

"Для меня это тоже, некий вызов. Денис обратился. Я, как бы, тренерую любителей. Я не могу оставить друга в беде. Ну, как, без тренера перед боем. Согласился вот, работаем. Думаю, все получится", - говорить Єгор Голуб, тренер Дениса Берінчика.

"Мы чем то похожи друг на друга. Мы тельцы. Мы знаем, над чем мы работаем. Ну и в принципе, получается, пока что. Я не злюсь. Слушаю задания от нового тренера. Впитываю новые задания и новую тактику, так сказать, на бой. Это будет как обычно, - шикарный выход. Я думаю, Дима Митрофанов покажет нам зрелищный нокаут. Ну и Денис Беринчик покажет красивый бокс. Как он умеет это делать", - говорить Денис Берінчик, інтернаціональний чемпіон за версією WBO у легкій вазі.

В андеркарті битиметься саме Дмитро Митрофанов. На ринзі наш боксер зійдеться з узбекським спорстменом, Улугбеком Собіровим, на прізвисько "Хоробре серце".

"Подготовка проходила и проходит хорошо. План выполняем. Идем по намеченной тропе. Настроение отличное. Будем готовы", - говорить Дмитро Митрофанов, український боксер.

Вечір великого боксу відбудеться 22 лютого в Броварах. Головні поєдинки транслюватиме і наш телеканал.