Airbus показав літак майбутнього. Конструкція виконана за схемою змішаного крила. Це зменшує аеродинамічний опір та знижує витрати пального. А також надає більше простору для пасажирів у салоні.

Представлену на виставці в Сінгапурі модель тестують від червня минулого року. А ось чи будуть у літаку ілюмінатори, чи їх замінять відеомонітори - автори досі не вирішили.