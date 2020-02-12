Airbus показав літак майбутнього [ Редактировать ]
Airbus показав літак майбутнього. Конструкція виконана за схемою змішаного крила. Це зменшує аеродинамічний опір та знижує витрати пального. А також надає більше простору для пасажирів у салоні.
Представлену на виставці в Сінгапурі модель тестують від червня минулого року. А ось чи будуть у літаку ілюмінатори, чи їх замінять відеомонітори - автори досі не вирішили.
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