У Нідерландах у двох адресатів вибухнули поштові відправлення [ Редактировать ]
Вибухові посилки. У Нідерландах у двох адресатів вибухнули поштові відправлення. Один із пакунків надійшов на адресу місцевого банку, інший - японської компанії з виготовлення електроніки. Постраждалих немає, як і підозрюваних у скоєнні злочину.
Небезпечні посилки поштою почали надсилати від початку січня з метою викупу. Подібні пакунки вже отримали готель, гараж, агенція нерухомості, колекторська контора та автозаправка.
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