Літак, який має забрати українських громадян із Уханя, вилетить до Китаю цієї ночі. Зараз у провінції перебуває 84 українці, 49 із яких погодилися на евакуацію. Окрім наших співвітчизників на борту буде 25 іноземців.

В Україні літак чекають післязавтра. Інформації щодо місця прильоту та карантину - в уряді поки що не розголошують.

"Вимога була перша, ключова - це епідеміологічна безпека для перебування осіб в закладі і епідемічна безпека для оточуючого середовища населених пунктів і громадян України. Це є ключовий фактор. І на сьогодні ми досить багато таких об'єктів в Україні проаналізували й аналізуємо надалі. Досить багато об'єктів ми проаналізували і аналізуємо сьогодні ще, підбираємо для того, щоб мати кілька варіантів і мати запасні варіанти", - наголосила Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.