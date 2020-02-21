Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими українцями [ Редактировать ]
Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька проведе разом із евакуйованими 14 днів, - очільниця МОЗу сподівається у такий спосіб заспокоїти місцеве населення. Вона вкотре наголосила, що у МОЗ ретельно готувалися до евакуації та підготували безпечні умови перебування в обсервації.
"Особи, які були взяті на борт - вони на сьогодні всі перевірені і ознак хвороби коронавірусу чи будь-якої іншої вірусної ориспіраторної хвороби - немає. Ці особи є здоровими. На сьогодні ми говоримо, що особи здорові і ізольовані приміщення і для того, щоб уникнути комунікації з іншими, які вони комунікували раніше. Якщо ми говоримо про надання медичної допомоги у разі виявлення ознак симптоматики, пов'язані з коронавірусом, - для цього є в інфекційній лікарні спеціально підготовлених", - наголосила Зоряна Скалецька, міністр охорони здоров'я України.
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