11 пасажирів травмовані, та найбільше постраждав сам водій

12 людей постраждали через ДТП в Києві. Аварія сталася напередодні поблизу станції метро "Бориспільська". За попередньою інформацією, вантажівка зупинилася на червоне світло.

А кермувальник маршрутки вчасно не зреагував і на повній швидкості в'їхав у ваговоз. 11 пасажирів травмовані, та найбільше постраждав сам водій. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості.