Земельна реформа призведе до знищення вітчизняного села. А вільну конкуренцію з іноземними фермерами - унеможливить. Про це говорили на Всеукраїнському земельному з'їзді в Одесі.

Чи вдалося знайти шляхи подолання проблеми?

До Одеської юридичної академії з'їхалися юристи, фермери, представники землевпорядних організацій і місцевого самоврядування. Всеукраїнський земельний з'їзд зібрав майже 200 гостей. Головне питання - проведення земельної реформи. Народні депутати від "Опозиційної платформи - За життя" запропонували найбільшу кількість правок до законопроекту про ринок землі, бо вважають його стратегічним.

"Відкриття ринку - це те, про що говорять зараз в Кабміні, що начебто це дасть мультипликатор зростання ВВП біля 0.8%. Я вважаю, що це абсолютно неадекватно, якщо говорити економічно, тому що ми втрачаємо. Земля - це не просто товар, це - невідновний товар, це - надбання всього народу, яке з великою долею вірогідності перейде не просто в приватні, а в іноземні приватні руки.

Немає жодних запобіжників того, що, якщо дозволяти юридичним особам купувати до 10 тис. га, як вони пропонують, за різними оцінками, це близько 20 млн. доларів. Скільки фермерів в Україні можуть дозволити собі викуп такого розміру земельного паю?", - наголосив Микола Скорик, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Законопроект треба доопрацювати, - кажуть аграрії. Адже конкурувати з великими іноземними господарствами не зможуть.

"Мы можем недополучить ресурс земельного банка, на который рассчитывали. Мы, например, хотим увеличивать какой-то ресурс за счет аренды или какой-то поддержки. А если придут иностранные капиталы, которые будут быстро и монотонно все скупать - то мы будем где-то позади", - зазначив Олександр Тараненко, фермер.

Якщо говорити про мораторій на продаж, то необхідно розділити державні землі та приватні, зазначили учасники з'їзду. А відкривати земельний ринок можна лише після розпаювання.

"Я когда проанализировала стоимость нормативно-денежной оценки земли, по которой сегодня предлагают продажу земли, я вам скажу, что там, например, пасовища - знаете, какая нормативно-денежная оценка? От 1500 грн. До 5. То есть, у нас земля государственной собственности может распродаться и не закрыть дырку в бюджете даже на 1 год. Мы категорически против сейчас распродавать государственную землю. Во-первых, не закончился процесс распаевки. Кто имеет на это право, кто не имеет? Но она государственная", - підкреслила Тетяна Плачкова, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя".

Після слухань учасники Всеукраїнського земельного з'їзду сформулювали декларацію до Верховної Ради. Головні тези, в яких зійшлися юристи, земельники і чиновники, - не допустити порушення конституційного права народу розпоряджатися землею України та монополізації земельних ресурсів іноземцями, захистити вітчизняного виробника і сформувати прозорий ринок землі. Автори декларації переконані: коли законопроект доопрацюють, його мають винести на всенародне обговорення.