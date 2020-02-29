Оборудки в Генеральній прокуратурі. Громадська організація "Стоп-Корупції" звинувачує офіс ГПУ у корупції. Про що йдеться - дивіться далі в матеріалі.

Ранок для працівників Генеральної Прокуратури України виявився доволі неспокійним. Бо під стінами установи розгорнули акцію протесту. Вимог у активістів декілька. Зокрема, припинити корупційні оборудки та кулуарні домовленості між прокурорами.

"У першу чергу, ми - як громадські активісти, вимагаємо порядку. Щоб він був в країні. Щоб закінчились рейдерські захоплення - або ж, "законні рейдерські захоплення" підприємств", - наголосив Юрій Заворотний, голова Монастирищинського підрозділу ГО "Стоп-Корупція".

"Піднімаємо питання Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". На сьогоднішній день Генпрокуратура робить все, щоб завод довести. Замість того, щоб навпаки допомагати підприємству жити і заробляти, вони навпаки - виконують, на нашу думку, замовлення на знищення підприємства. У нас навіть є підозра, що цей завод готують до продажу інвесторам саме з Росії", - наголосив Денис Шинкаренко, голова громадської організації "Захист інвесторів".

Підприємство "Океан" у Миколаєві довгі роки було флагманом суднобудівної галузі. До того - його колишній власник, Російський бізнесмен Ігор Юсуфов навмисне довів компанію до банкрутства. 2018 року від підприємства фактично залишилися тільки стіни. Рятувати вітчизняне виробництво кораблів взявся українець Василь Капацина. За рік він створив понад 700 робочих місць, а завод "Океан" почав виконувати міжнародні замовлення. Однак, за рішенням прокурорів ГПУ, майно підприємства заарештували не пояснюючи причин.

"Кстати говоря, спад промышленного производства в Украине продолжается 8-10 лет. Вопрос - откуда возьмется ВВП? Поэтому, нужно специально разобраться в этом вопросе", - наголосив Віталій Черняховський, громадський діяч.

В організації "Стоп-Коруція" запевняють: дії прокурорів зумовлені нечесними домовленостями з минулим власником. Активісти вимагають, щоб ті пояснили зв'язки з російським бізнесменом. Із цим питанням мітингарі спробували потрапити в приміщення відомства. Однак це їм не вдалося.

"Ми хочемо, аби вийшов прокурор. - Да Билоус сюда точно не выйдет. Он выйдет только в приемную".

Після галасливої суперечки - лише трьох людей запросили на зустріч у Генпрокуратуру. Діалог між громадськими діячами і чиновниками відбувся вже без камер. А про результати переговорів розповіли трохи пізніше - уже біля стін Офісу президента.

"Прийшли на прийом до пана Білоуса, пана Гончаренка - аби вони пояснили, чому вони арештовують майно підприємства. На що ми отримали відповідь від пана Гончаренка і Білоуса - мовляв, вони не хотять спілкуватися з владою. Ми вважаємо, що дана справа є сфальсифікована. Вони заангажовані в цій справі. І усе-таки, пан Рябошапка зверне увагу", - зазначив Володимир Циганов, правозахисник ГО "Стоп-Корупція".

За інформацією "Стоп-Корупції", прокурори Білоус і Гончаренко є креатурами тепер уже колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана. І саме на це має звернути увагу Генпрокурор Руслан Рябошапка. Окрім того, у "Стоп-Корупції" закликають Генпрокурора припинити ігнорувати чинного власника заводу. З такими закликами прийшли до глави держави.

"Мы хотим обратить внимание руководства нашей страны и прокуратуры на тот беспредел, который творят в Николаеве", - наголосив Олександр Ігатьєв, регіональний підрозділ ГО "Стоп-Корупція" у місті Олевськ.

"Я хочу звернутися до президента: коли нарешті судді і прокурори будуть жити по законам, а не "по понятиям"?", - наголосила Людмила Рева, учасниця акції, голова громадської ради при Лебединській держадміністрації.

На захист Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" стала не лише громадська організація "Стоп-Корупції". До акцій готові приєднатися і робітники підприємства, а їх - близько тисячі. Люди обурені тим, що в Генпрокуратурі замість підтримувати українського виробника - лобіюють інтереси колишнього власника заводу, російського бізнесмена і політика Ігоря Юсуфова. І якщо ситуація не зміниться, активісти обіцяють масштабніші акції.

"Для того, щоб донести керманичам держави про ті злочини, які роблять генеральні прокурори - кладучи на лопатки стратегічне підприємство кораблів у Миколаєві "Океан". У свою чергу, продовження арешту - як раз і спрямоване на те, щоб відбити всіх клієнтів, які надали замовлення даному підприємству. Зараз мова йде про тисячі робочих місць і про стратегічне репутаційне підприємство, яке може будувати кораблі не лише для нас, а і для інших країн. Ми намагаємося нашу позицію довести", - підкреслив Ігор Бондарчук правозахисник ГО "Стоп корупція".