Медреформа є однією з найбільш обговорюваних тем в українському суспільстві. Які лікарні перестануть працювати з першого квітня та що робитимуть при цьому пацієнти? Відповідей поки що не можуть дати навіть медики.

Медицину в Україні відтепер фінансуватиме єдиний орган - Національний центр здоров'я. Утім, укласти з ним договір вдасться не всім лікарням. Зокрема закладам, де, на думку чиновників, застаріле обладнання не відповідає вимогам. Так, у місті Ізмаїл на Одещині, ймовірно, ліквідують туберкульозне відділення Дунайської лікарні.

"Пациенты в этом отделении не могут получать качественную медицинскую помощь потому что им не хватает определенного набора оборудования: лабораторного, хирургического. Сейчас это аналогичная ситуация, которая абсолютно во всей стране: они пытаются себя сохранить, они пытаются показать важность", - наголосила Світлана Єсипенко, головний лікар КНП "Одеський обласний центр соціально значущих хвороб".

У відділенні здивовані: мовляв, завжди відповідали стандартам, не було зауважень ані до схем лікування, ані до обладнання. Наразі підрозділ обслуговує чотири прилеглих райони. Тут - три десятки медпрацівників, на стаціонарі - понад 40 хворих на туберкульоз. Передбачається, що лікуватися їх відправлять за 250 кілометрів до Одеси.

"Это, в общем-то, забирание всех средств на себя: это не конкуренция, это нездоровая конкуренция! Сюда поступают те больные, которым действительно показана госпитализация: то есть, бальные бациллярные, больные с тяжелыми формами туберкулёза и больные в тяжелом состоянии", - зазначила Ірина Соловйова, завідувачка туберкульозно-легеневого відділення КНП "Дунайська обласна лікарня".

Хворі кажуть: до Одеси в жодному разі не поїдуть: занадто далеко від дому та родичів, які можуть їх провідувати й приносити домашню їжу.

"Меня здесь улица кормит да воздух наш родной, а там кто меня будет кормить? Никто! А куда? Мы никто никуда не поедем, мы будем в городе: будем заражать людей!"

"Вы сами понимаете, что такое туберкулез! Я не знаю, кто там это делает, но он просто уничтожает народ!"

Частина депутатів Одеської облради виступили категорично проти таких рішень. Вважають: за знищенням сільської інфраструктури стоїть великий бізнес, який хоче скупити українські землі.

"К чему приведет эта реформа: к тому, что люди просто не имея возможности приехать в область, - просто потому что нет денег, нет времени, потому что они должны работать, - они будут ходить больными, будут заражать людей вокруг, и все! Больше у нас будет смертность. Это идет планомерная политика по уничтожению людей в области. Соответственно, больше земли будет освобождаться, не нужна будет инфраструктура, ее не нужно будет содержать, по-новому строить. А здесь можно укрупнить, про эту землю забыть, эту землю продать, - вот так вот оптимизировать. Оптимизировать нас нашей же ценой: ценой наших же жизней и ценой жизни наших сограждан!", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Опозиціонери озвучують цифри. На потреби армії Україна витрачає п'ять відсотків внутрішнього валового продукту, а на медицину - лише три. Отже, якщо влада не буде економити на соціальній сфері, тоді й закривати лікарні не знадобиться.

"Может, стоит уже выполнять свои предвыборные обещания! Восстановить мир на востоке страны, прекратить боевые действия и тратить не пять процентов, как воюющее государство, не пять процентов от ВВП на так называемую оборону, - а сократить эти расходы с пяти процентов до двух, - как это в нормальных странах, которые не ведут вот такую вот воинственную политику, как наша власть. И направить высвободившиеся три процента, - а в деньгах это, если я не ошибаюсь, порядка четырех - пяти миллиардов долларов - и направить их на медицину, обеспечить врачей достойными заработными платами, укомплектовать больницы нормальным современным оборудованием ", - підкреслив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".

Наступного тижня в Одесі відбудеться сесія облради. Депутати запросять туди керівника обласного департаменту охорони здоров'я, щоб отримати відповіді: чого чекати від медичної реформи.