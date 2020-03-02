У Пакистані потяг розірвав навпіл автобус з пасажирами [ Редактировать ]
Щонайменше 18 людей загинули, понад 3 десятки травмовані в Пакистані. Там потяг протаранив автобус з пасажирами. Від удару маршрутку розірвало навпіл, поїзд тягнув уламки ще на кількадесят метрів. Через поганий стан доріг і рухомого складу трагічні інциденти - звична річ на пакистанській залізниці. За останні півтора року в країні сталося понад 74 таких аварій.
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