Щонайменше 18 людей загинули, понад 3 десятки травмовані в Пакистані. Там потяг протаранив автобус з пасажирами. Від удару маршрутку розірвало навпіл, поїзд тягнув уламки ще на кількадесят метрів. Через поганий стан доріг і рухомого складу трагічні інциденти - звична річ на пакистанській залізниці. За останні півтора року в країні сталося понад 74 таких аварій.