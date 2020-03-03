В детских садах ввели жесткие ограничения из-за коронавируса - СМИ [ Редактировать ]
Во всех украинских детских садах праздник в честь Международного женского дня следует проводить без участия родителей. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Украины, передает Корреспондент.net со ссылкой на воспитателей детсадов Киевской области.
Ограничения на праздники ввели из-за распространения коронавируса в мире. Так сообщают работники сферы образования.
Мы сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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