Во всех украинских детских садах праздник в честь Международного женского дня следует проводить без участия родителей. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Украины, передает Корреспондент.net со ссылкой на воспитателей детсадов Киевской области.

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Ограничения на праздники ввели из-за распространения коронавируса в мире. Так сообщают работники сферы образования.

Мы сообщали, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.