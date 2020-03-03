По состоянию на вторник, 3 марта, количество жертв нового типа коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2943. Об этом сообщает Государственная комиссия по здравоохранению.

Согласно последним данным из 31 провинции, зафиксирован 80 151 подтвержденный случай заражения, из больниц выписаны всего 47 204 человека.

За сутки был зарегистрирован 31 погибший от вируса, 125 заразившихся и 2742 выздоровевших.

Всего от коронавируса:

Умерли: 3117 человек.

Заражены: 90 934 человек.

Выписаны из больниц: 47 995 человек.

Италия: заражены - 2036 человек, умерли - 52 человека

Франция: заражены - 192 человека, умерли - 3 человека

Германия: заражены - 165 человек, умерших нет

Испания: заражены - 120 человек, умерших нет

США: заражены - 106 человек, умерли - 6 человек

Также коронавирус зафиксирован в таких европейских странах:

Швейцария,

Великобритания,

Австрия,

Норвегия,

Нидерланды,

Швеция,

Исландия,

Бельгия,

Сан-Марино,

Хорватия,

Греция,

Финляндия,

Чехия, Дания,

Грузия,

Россия,

Румыния,

Португалия,

Литва,

Ирландия,

Армения,

Эстония,

Македония,

Люксембург,

Монако,

Беларусь,

Латвия,

Андорра.

Ранее мы писали о том, что в США от коронавируса умер второй человек.

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