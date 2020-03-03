В Украине запускают систему электронных больничных [ Редактировать ]
В Украине с 1 апреля 2020 года запустят систему электронных больничных. Об этом сообщает Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.
Как сообщил Гончарук, украинцы смогут онлайн оформить больничный лист. Их больше не нужно будет писать на бланках и идти в поликлинику.
"Правительство вводит систему электронных больничных. Врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система автоматически будет посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", - отметил премьер.
Это ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество.
Ранее мы писали о том, что в Украине перестали оплачивать больничные. Смотрите также, сколько будут отдыхать украинцы в марте 2020 года.
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