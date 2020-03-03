В Украине с 1 апреля 2020 года запустят систему электронных больничных. Об этом сообщает Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

Как сообщил Гончарук, украинцы смогут онлайн оформить больничный лист. Их больше не нужно будет писать на бланках и идти в поликлинику.

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"Правительство вводит систему электронных больничных. Врач сможет электронной подписью утвердить документ. Система автоматически будет посылать информацию о больничном работодателю работника и в Фонд социального страхования", - отметил премьер.

Это ускорит процедуру получения страховых выплат, а также уменьшит мошенничество.

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