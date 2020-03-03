В Україні запустили найбільше вітчизняне виробництво мінеральних добрив [ Редактировать ]
В Україні запустили Сєвередонецький "Азот" - один із найбільших виробників добрив у країні. За кілька років вітчизняні виробники зможуть повністю забезпечити потреби аграріїв в аміачній селітрі. Хто виступає проти відновлення галузі?
Це Сєверодонецький завод "Азот" - одне з найбільших хімічних підприємств Луганської області. Сьогодні тут незвичайний день. Уперше після тривалого простою, на заводі запустили цехи з виробництва добрив.
"Мы полтора года стояли, не работали, а теперь вот включили - и работаем. Навыки свои впомнили - это важно, городу будет налоги отстегивать больше. Может, нам даже зарплату поднимут, - на что мы надеемся", - наголосив Олексій Іванов, робітник заводу.
Обладнання, на якому виготовляють аміак, тут імпортне й доволі нове. А ось один із найвидовищних елементів - газовий факел. Але саме він став причиною паніки одного з народних депутатів.
"Посмотрите, как нас приветствует Севередонецкий "Азот" пионерским факелом - о каких болезнях и коронавирусах можно говорить, когда нас травят вот так вот Попасная, и другие травят", - говорить Сергій Шахов, народний депутат, депутатська група "Довіра".
На заводі коментар народного обранця - не розуміють:
"Оборудование все японское, оно многократно резервировано от всяких рисков и круглосуточно находится персонал. Технологическая цепочка получения аммиака состоит из нескольких стадий: на первой образовывается газ и он сгорает - как у вас дома в печке он сгорает. Безвредный, без ничего. Потом - вторая стадия, и так пять стадий", - зазначив Гізо Кізірія, заступник начальника цеху з технологічних питань.
Наголошують: факел є частиною виробничого процесу. Так роблять у всьому світі. Його горіння - знак того, що завод живе й працює. А отже, кожна родина працівників буде забезпечена.
"Мы наконец-то запускаем производство аммиака, и карбамида, и аммиачной селитры. А это дает надежду, что предприятие будет работать стабильно, а это стабильная выплата зарплаты. Но коллектив возмущен заявлениями разного рода политиками. Которые не компетентны и популистически настроены. На примере народного депутата Сергея Шахова, о том что, "это катастрофа и нужно останавливать завод". Мы считает, что политики должны наоборот помогать в развитии экономики", - наголосив Валерій Черниш, голова профспілки заводу.
Подібні ж заяви лише грають на руку конкурентам України, - наголошують колеги нардепа.
"Ця паніка - виключно в інтересах тих країн, які займаються подібним бізнесом, де є відповідні галузі економіки, які дбають за свої робочі місця, за свої економічні інтереси. Це безумовно країни Європи, це безумовно Росія. І це нормально, що вони намагаються тиснути на нас, але не нормально, що через наших народних депутатів, наших політиків. В українській політиці є багато відомих, але не підготовлених, не фахових, популістських політиків і їхні заяви просто знищують українську економіку. Тому наше з вами завдання - змусити цих політиків не поводитися, як слон", - наголосив Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.
Запуск заводу допоможе забезпечити українських аграріїв вітчизняними добривами на посівну, промисловість отримає приріст, а люди - роботу й зарплати, - наголошують у Союзі хіміків України.
"Наконец то начало функционировать предприятие в полную мощность - это дополнительные налоги, дополнительные рабочие места и дополнительная продукция к посевной. Не понимаю - для чего это нагнетается, тем более депутат с этого региона. Да ты же должен отстаивать промышленность! Он ни одного закона не внес по промышленности! Где он был, когда "химию" полностью остановили, где он был?", - обурений Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України.
Факел палатиме ще кілька днів, - наголошують на підприємстві, - доки завод не вийде на повну потужність. Завдяки запуску Сєверодонецького "Азоту" вже найближчим часом українські виробники зможуть повністю забезпечити аграріїв вітчизняною аміачною селітрою та значно збільшити виробництво карбаміду - щоб фермери не були залежними від дорогого імпорту.
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