Війна в Сирії: у Ідлібі встановилося затишшя [ Редактировать ]
Про відносне затишшя в сирійській провінції Ідліб повідомляють військові спостерігачі. Напередодні в Кремлі лідери Туреччини та Росії домовилися припинити вогонь в Ідлібі та підписали відповідний протокол. Уночі невеликі зіткнення фіксували на півдні провінції, однак авіацію не застосовували.
Активна фаза боїв у цій частині Сирії розгорнулася на початку року. Туреччина військовою силою підтримує опозиційні формування, Росія - проурядові війська Асада.
"Я не вірю у жодне перемир'я. Може, воно триватиме навіть два місяці, але потім режим відновить наступ і відбере нові території в Ідлібі та Алеппо", - говорить Аднан Імам, біженець.
"Ми всі це добре знаємо, - після усіх припинень вогню, бомбардувань, смертей і розстрілів, - ситуацію неможливо вирішити з допомогою політики. Росія завжди використовуватиме цей метод - оголошуватиме мир, а через два дні йому буде кінець", - вважає Юсеф аль-Гхрейбі біженець.
по теме
Ердоган та Путін обговорять загострення в Сирії
У Москві тривають переговори президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з Путіним. Головна тема зустрічі: різке загострення ситуації в ідлібскій зоні деескалації
Війна в Сирії: армія Асада взяла Алеппо та продовжує наступ у Ідлібі
Алеппо - під контролем військ Асада, триває наступ у Ідлібі, на територію країни заходять американці
У парламенті Туреччини побилися через Ідліб
Розбіжності щодо питання про ситуацію в Ідлібі призвели до масової бійки в турецькому парламенті. Все почалося після того, як представник опозиції назвав Ердогана "безчесним і віроломним"за те, що той відправляє турецьких громадян воювати в Сирії
Міжнародна комісія заявила про докази військових злочинів Росії у Сирії
На думку експертів, у період з 11 липня 2019 року по 10 січня 2020 - російська військова авіація кілька разів завдавала сліпих ударів по зонах, де перебували мирні жителі
Туреччина погрожує Сирії війною у Ідлібі
За словами президента Ердогана, залишилося небагато днів, щоби асадівсько-російський альянс припинив свою агресію в Ідлібі та відступив до районів, визначених угодою в Сочі