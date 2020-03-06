Уночі невеликі зіткнення фіксували на півдні провінції, однак авіацію не застосовували

Про відносне затишшя в сирійській провінції Ідліб повідомляють військові спостерігачі. Напередодні в Кремлі лідери Туреччини та Росії домовилися припинити вогонь в Ідлібі та підписали відповідний протокол. Уночі невеликі зіткнення фіксували на півдні провінції, однак авіацію не застосовували.

Активна фаза боїв у цій частині Сирії розгорнулася на початку року. Туреччина військовою силою підтримує опозиційні формування, Росія - проурядові війська Асада.

"Я не вірю у жодне перемир'я. Може, воно триватиме навіть два місяці, але потім режим відновить наступ і відбере нові території в Ідлібі та Алеппо", - говорить Аднан Імам, біженець.

"Ми всі це добре знаємо, - після усіх припинень вогню, бомбардувань, смертей і розстрілів, - ситуацію неможливо вирішити з допомогою політики. Росія завжди використовуватиме цей метод - оголошуватиме мир, а через два дні йому буде кінець", - вважає Юсеф аль-Гхрейбі біженець.