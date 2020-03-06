Рейтинг склали в рамках щорічного списку "людина року", однак формат дещо змінили

Сто найвпливовіших жінок століття вибрав американський журнал Time. Рейтинг склали в рамках щорічного списку "людина року", однак формат дещо змінили.

У редакції пояснили, що понад 70 років до почесного переліку потрапляли лише чоловіки. Номінація так і називалася - "чоловік року".

І лише 1999 назву змінили на "людина року", що дозволило вшановувати жінок. Для спецвипуску журнал створив 89 нових обкладинок з обличчями видатних діячок минулого.