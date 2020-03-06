Time назвав сто найвпливовіших жінок століття [ Редактировать ]
Сто найвпливовіших жінок століття вибрав американський журнал Time. Рейтинг склали в рамках щорічного списку "людина року", однак формат дещо змінили.
У редакції пояснили, що понад 70 років до почесного переліку потрапляли лише чоловіки. Номінація так і називалася - "чоловік року".
І лише 1999 назву змінили на "людина року", що дозволило вшановувати жінок. Для спецвипуску журнал створив 89 нових обкладинок з обличчями видатних діячок минулого.
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