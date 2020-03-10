За сутки 9 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3136 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754 человек, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц.

За последние сутки по всей стране были выявлены 19 новых случаев заражения, 17 из них заразились в провинции Хубэй, По одному человеку заболели в Пекине и Гуаньдуне. В двух последних случаях речь идет о пациентах, которые прибыли в страну из-за рубежа.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.