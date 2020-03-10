Лауреатів Шевченківської премії нагородили напередодні в Києві. Загалом обрали шість переможців. У номінації "Література" відзначили двох - Маріанну Кіяновську з книгою "Бабин Яр. Голосами" і Тараса Прохаська зі збіркою есеїв "Так, але...".

У номінації "Музичне мистецтво" - етногурт "Дахабраха". У "Візуальному мистецтві" нагородили Олександра Глядєлова із проєктом "Карусель".

У номінації "Публіцистика" обрали журналістку Євгенію Подобну з виданням "Дівчата зрізають коси". Премію в "Театральному мистецтві" здобув колектив "Нова Опера" із сучасною оперою-реквіємом "Йов".

"Моя книжка про дівчат, які воювали на Сході України. Це 25 історій, і, нажаль, однієї з дівчат вже немає у живих. Яна Червона загинула майже рік тому на Луганщині. Моя книжка про них - це їхній досвід, їхнє життя про війну", - говорить Євгенія Подобна, журналістка, лауреатка Шевченківської премії у номінації "Публіцистика".