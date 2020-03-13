"Международные авиалинии Украины" обвинили во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг вчерашнего рейса из Милана. Об этом говорится в фейсбуке главы МАУ Евгения Дыхне.

По его словам, Гура приобрел билеты по маршруту Киев - Милан - Киев. Прилетел в Милан 12 марта, но в страну его не пустили по причине отсутствия подтверждения возможности пребывания в стране и отсутствия четкой цели поездки. То есть видеть "Милан пустым" у Гуры не было возможности.

Также Дыхне опроверг заявление блогера о том, что бортпроводники бегали по салону и давали пассажирам-египтянам жаропонижающее. По его словам, на самом деле во время полета было принято решение открыть комплекты Precaution Kit и обеспечить всех пассажиров рейса PS312 защитными масками для максимального обеспечения безопасности перелета.

При этом он подчеркнул, что еще в аэропорту Милана на регистрации были выявлены 10 пассажиров с подозрительными признаками заболевания, они были сняты с рейса и не допущены к полету. "Тезис [блогера]: на стойке регистрации в аэропорту Мальпенса все больные и кашляют - ложь", - подчеркнул Дыхне.

Глава МАУ добавил, что в аэропорту "Борисполь" первыми на борт поднялись медицинские сотрудники, которые измерили температуру пассажиров.

"После выполнения процедуры, основная часть пассажиров (за исключением 3-х) была отправлена автобусами в терминал. 3 пассажира с подозрением на заболевание отправились в карете скорой помощи в инфекционное отделение Александровской клинической больницы г. Киева, где они находятся в данный момент. Лабораторный тест для 3-х пассажиров, которые вчера были сняты с миланского рейса с подозрениями на коронавирус, негативный", - сообщил Дыхне.

Глава МАУ настаивает, что экипаж самолет действовал по всем правилам.

"А мы тем временем с юристами работаем над тем, чтоб придать словам блоггера надлежащую оценку. Потому что действия, направленные на целенаправленное разжигание паники и на подрыв доверия к институтам власти, недоверия к врачам, должны быть оценены правоохранителями по достоинству", - подчеркнул Дыхне.

Ранее мы писали о том, что в "Борисполе" приземлился самолет с больными иностранцами.