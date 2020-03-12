В четверг, 12 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Милана авиакомпании МАУ. Известно, что на борту много египтян с признаками ОРВИ. Однако все они пьют жаропонижающие средства, чтобы пройти температурный скрининг на границе. Об этом в Facebook рассказал один из пассажиров рейса Антон Гура.

По его словам, в самолете много граждан Египта, которые через Украину надеются добраться до Каира. Почти все они кашляют и сморкаются, а при посадке потели и были с красными глазами. Однако чтобы пройти медпроверку, а именно температурный скрининг, они пьют жаропонижающие средства.

Также Гура рассказал, что из Италии выгоняют многих украинцев с признаками болезни. Поэтому в стране образовался дефицит сиделок и резко выросли зарплаты тех, кто ухаживает за больными.

Когда в салон явились контролеры, они решили выпустить пассажиров. Автора ролика это возмутило, ведь у больных египтян может быть коронавирус. В итоге к нему присоединился экипаж судна, тоже потребовавший у медиков не выпускать иностранцев.

В итоге контролеры все-таки забрали троих пассажиров. Однако остальных спокойно выпустили. Таким образом Гура показал, что карантин в аэропорту не работает.

Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 – у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

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