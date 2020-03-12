Они кашляют и с температурой: в "Борисполе" приземлился самолет с больными иностранцами [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Милана авиакомпании МАУ. Известно, что на борту много египтян с признаками ОРВИ. Однако все они пьют жаропонижающие средства, чтобы пройти температурный скрининг на границе. Об этом в Facebook рассказал один из пассажиров рейса Антон Гура.
По его словам, в самолете много граждан Египта, которые через Украину надеются добраться до Каира. Почти все они кашляют и сморкаются, а при посадке потели и были с красными глазами. Однако чтобы пройти медпроверку, а именно температурный скрининг, они пьют жаропонижающие средства.
Также Гура рассказал, что из Италии выгоняют многих украинцев с признаками болезни. Поэтому в стране образовался дефицит сиделок и резко выросли зарплаты тех, кто ухаживает за больными.
Когда в салон явились контролеры, они решили выпустить пассажиров. Автора ролика это возмутило, ведь у больных египтян может быть коронавирус. В итоге к нему присоединился экипаж судна, тоже потребовавший у медиков не выпускать иностранцев.
В итоге контролеры все-таки забрали троих пассажиров. Однако остальных спокойно выпустили. Таким образом Гура показал, что карантин в аэропорту не работает.
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