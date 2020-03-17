Україні потрібні відповідальні політики і професійні управлінці, які готові брати на себе відповідальність у кризових умовах - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Монобільшість проігнорувала пропозицію президента продовжити працювати і ухвалювати закони. Вже зранку депутати відправили себе на карантин. 359 голосів "за". При цьому, 224 з них - від депутатів "Зе-команди".
Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський заявив: попри епідемію та карантин Верховна Рада повинна працювати. Про це нагадали в партії "Опозиційна платформа - За життя". В політсилі стверджують, буквально за одну ніч концепція змінилась і монобільшість вирішила відмовитися від пленарних засідань на час карантину. Підтримали це 224 "Зе-депутати".
Опозиціонери переконані - такі політичні кульбіти демонструють відсутність стратегії в команді президента.
В "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що готові продовжувати роботу для протидії затяжній кризі та для забезпечення миру в державі. Кажуть, Україні потрібні відповідальні політики і професійні управлінці, які готові брати на себе відповідальність, а не маріонетки кредиторів, що заробляють на епідеміях, війні та бідності.
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