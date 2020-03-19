Японські препарати проти грипу виявились дієвими проти коронавірусу [ Редактировать ]
Японські препарати, які використовували для лікування нових штамів грипу, виявилися ефективними проти коронавірусу.
Про це заявив представник китайського міністерства науки і техніки - Чжан Сіньмінь. Зазначається, що препарат випробували на трьохстах сорока пацієнтах в Ухані і Шеньчжені - результати обнадійливі.
Піддослідні вилікувалися вже за чотири дні, тоді як, інфіковані без "антидоту" долають недугу в середньому за 11 днів. Виробник медикаментів поки що коментувати заяву відмовився. Однак, акції фармацевтичного гіганта різко злетіли вгору.
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