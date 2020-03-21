Рух громадського транспорту вже зупинили в кількох обласних центрах на заході України. А тепер ще й закривають в'їзди та виїзди з міст. Карантинні обмеження посилюють в усіх регіонах України. Як саме борються з інфекцією - дивіться далі.

Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили на Тернопільщині. Його діагностували у священика із Заліщиків. Стан п’ятдесяти семирічного чоловіка медики оцінюють як середньої тяжкості. Відомо, що він не виїжджав за межі України. А в неділю був на службі в церкві.

Оксана Чайчук, в.о. керівника Тернопільського обласного лабораторного центру МОЗ України:

Ми будемо встановлювати всіх контактних. Вони будуть розділятися на близьких контактів, на дальніх контактів, які розподіляються по професійній діяльності, і сімейне коло. Одночасно буде проводитись профілактичні заходи у вогнищі. Буде проведена дезінфекція як сімейного вогнища, так і місця роботи даної особи. Ну і звичайно транспорт.

У самоізоляції нині чотири сотні жителів Заліщиків. Закрите й саме місто. Обмеження в пересуванні запровадили для всього Заліщицького та сусідніх районів. На виїздах із райцентру встановлюють поліцейські пости. А в самому Тернополі з понеділка зупиняють увесь громадський транспорт і оголошують жорсткий масковий режим. На в'їздах у місто вже працюють 10 постів, де чергують правоохоронці, військові та медики.

Богдан Шевчук, начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області:

Це будуть перекриті всі автошляхи міжнародного національного значення, також виїзди із міста Тернополя. На місці будуть працювати працівники патрульної поліції, головного управління національної поліції, працівники ДСНС, Нацгвардії та інші. Їхні задача буде лише пропускати лише транзитні транспортні засоби, які їдуть через місто по об'їзних шляхах. Першими це будуть пропускатися медики, які будуть мати перепустки, також працівники правоохоронних органів, б які забезпечують харчові продути інше.

Чернівці через зростання кількості інфікованих закрили в'їзд у Чернівці. Щоправда, тільки з Київського напрямку. Блокпост зробили із бетонних блоків.

А вже з понеділка тут запроваджують масковий режим окрім працівників магазинів, банків і аптек, маски зобов'язані носити і відвідувачі. А ще в місті заборонили дітям до 14 років виходити на вулицю без дорослих. Задля виконання обмежень у місті постійно чергують мобільні групи. А от підприємців, які порушуватимуть вимоги карантину штрафуватимуть.

Цієї ночі в Дніпрі продезінфікували головні проспекти міста. З гідрантів пожежних машин обробляли дороги, зупинки громадського транспорту і тротуари. Рятувальники використовували потужний засіб знезараження. Зазвичай ним стерилізують одяг, територію і транспорт після застосування зброї масового ураження. Дезінфекцію проводять увечері, щоб не створювати незручності містянам. Такі профілактичні заходи планують продовжити. Щоночі пожежні машини знезаражуватимуть різні вулиця міста.

Олег Кушнірук, начальник оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС у Дніпропетровській області: