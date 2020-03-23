У африканского побережья, в Гвинейском заливе, пираты напали на судно "MSC Talia F" и взяли в плен семерых членов экипажа, предварительно, все они украинцы. Об этом сообщает Seafarersjournal.

Контейнеровоз под флагом Мадейры был захвачен морскими разбойниками на подходе к столице Габона Либревилю. Судно находилось на рейсе из Ломе в Либревиль.

Пираты взяли в плен семерых из 17 членов экипажа. По предварительной информации, все заложники - граждане Украины. На данный момент судьба пленников неизвестна, а судно продолжило рейс.