У берегов Габона пираты захватили в плен семь украинских моряков [ Редактировать ]
У африканского побережья, в Гвинейском заливе, пираты напали на судно "MSC Talia F" и взяли в плен семерых членов экипажа, предварительно, все они украинцы. Об этом сообщает Seafarersjournal.
Контейнеровоз под флагом Мадейры был захвачен морскими разбойниками на подходе к столице Габона Либревилю. Судно находилось на рейсе из Ломе в Либревиль.
Пираты взяли в плен семерых из 17 членов экипажа. По предварительной информации, все заложники - граждане Украины. На данный момент судьба пленников неизвестна, а судно продолжило рейс.
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