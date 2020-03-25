В среду, 25 марта, стало известно, что для борьбы с коронавирусом в Украине в ближайшие дни из Китая прибудет вторая партия тестов и других медицинских средств. Об этом заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, если в первой партии военный самолет доставил из Китая 50 000 ПЦР-тестов, то завтра загрузят новый борт, который доставит еще 100 тысяч таких тестов.

"Дополнительно из Южной Кореи в течение двух дней в Украину поступит еще 100 000 таких тестов. Таким образом, мы будем иметь уже 250 000 ПЦР-тестов. Планируется еще несколько таких партий из-за рубежа", - отметил Тимошенко.

Он уточнил, что украинская сторона зафрахтовала грузовой самолет компании из Казахстана, поскольку такой рейс обойдется Украине дешевле, чем полет военного Ил-76.

Кроме того, этот рейс доставит 280 тысяч респираторов, 30 тысяч защитных костюмов, а также значительное количество обычных медицинских масок, которые вскоре поступят в аптеки.

По состоянию на 25 марта в Украине подтверждено 113 случаев заболевания Covid-19. Новые случаи зафиксировали в Запорожской, Волынской, Луганской, Киевской и Одесской областях, также в Киеве. В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.